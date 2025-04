Taschendiebstahl Bundespolizei klärt in Leipzig über Tricks auf

Der Stand der Bundespolizeiinspektion Leipzig auf dem Hauptbahnhof ist nicht zu übersehen. Neben einem Informationsstand sind vier kleine Stationen aufgebaut. Dort zeigen die Beamten in einem geschützten Rahmen, wie schnell das Gepäck geklaut oder der PIN für die Geldkarte erspäht ist.

Hier können verschiedene Szenen nachgestellt werden: Fahrplanauskunft lesen, Ticket am Automaten kaufen, in den Zug einsteigen und gemütliches Sitzen an einem Café-Tisch. Und überall ist es für die Diebe möglich zuzuschlagen.