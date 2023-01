Ganz anders sieht es in Bad Lausick aus. Digitales Klassenbuch, I-Pad-Klassen oder digitale Lehrbücher sind an der Werner-Seelenbinder-Oberschule nicht zu finden. Fragt man Schulleiterin Anke Schneider, wie weit ihre Schule beim Ausbau der digitalen Infrastruktur ist, kommt als Antwort: "Auf halber Strecke!" WLAN gebe es jetzt zwar in jedem Schulraum, auch zehn digitale Tafeln seien bereits installiert, sagte Schneider MDR SACHSEN. Allerdings fehlten der Schule weitere Smartboards.



Auch bei der Ausstattung an Endgeräten wie Tablets ist laut Schneider noch Luft nach oben. Zwar hätten alle Lehrkräfte Zugang zu einem der Endgeräte (30 Lehrkräfte/30 Lehrtablets), für die 343 Kinder und Jugendlichen an der Oberschule gebe es aber bislang nur 30 Tablets. Ebenfalls auf der To-Do-Liste steht an der Oberschule noch die Modernisierung der beiden Infokabinette mit 16 Computerarbeitsplätzen. Die soll nach Angaben Schneiders noch in diesem Jahr erfolgen. Digitale Medien sinnvoll und gewinnbringend für alle chancengleich einzusetzen, fällt damit in Bad Lausick erst einmal aus.

An der Werner-Seelenbinder-Oberschule in Bad Lausick geht die Digitalisierung langsam aber stetig voran. Immer mehr Lehrkräfte nutzen digitale Techniken für ihren Unterricht. Bildrechte: Werner-Seelenbinder-Schule Bad Lausick