Während sich in der Distillery zum letzten Mal die Plattenteller am alten Standort in der Leipziger Kurt-Eisner-Straße drehen, wird vor Ostdeutschlands ältestem Techno-Club am Nachmittag des Pfingsmontags demonstriert. Unter dem Motto #clubsAREculture fordert die Szene mehr Schutz für die Clubkultur. "Die Distillery steht exemplarisch für das Weggentrifizieren von Clubs", kritisierte Tille-Chef Steffen Kache im Vorfeld des "letzten Tanzes" in seinem Wohnzimmer.