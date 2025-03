Russland und Ukraine Dmitrij Kapitelman schreibt über Ukraine, den Krieg und sein Leben in Leipzig

17. März 2025, 18:53 Uhr

Der teils in Leipzig aufgewachsene Autor Dmitrij Kapitelman beherrscht die große Kunst, in seinen Romanen das Autobiografische ins Allgemeine zu wenden. Bereits in seinem Debüt "Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters" hat er sich an der Geschichte seiner Familie abgearbeitet – jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der Ukraine. In seinem neuen Buch "Russische Spezialitäten" geht es vor allem um die Mutter des Autors und, das kann kaum anders sein, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine.