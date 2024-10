DOK Leipzig eröffnet am 28. Oktober 2024 mit den Filmen "Tracing Light" und "Flowers of Ukraine".

Die Retrospektive "Dritte Wege in der zweigeteilten Welt" untersucht Positionen während des Kalten Krieges und wirft einen Blick auf die Festivalgeschichte.

Die Sektion “DOK Neuland“ erhält eine Neuausrichtung und verteilt sich nun auf verschiedene Orte im öffentlichen Raum.

Am Montag beginnt das 67. Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. In den Wettbewerben konkurrieren in diesem Jahr 73 lange und kurze Filme um die Goldenen und Silbernen Tauben. Bis zum Sonntag sind Arbeiten aus 55 Ländern zu sehen.

Hommage an das Licht als Grundelement des Kinos

Zur Eröffnung wird der Film "Tracing Light" von Thomas Riedelsheimer gezeigt. Für den Festivalleiter Christoph Terhechte beschäftigt sich der Film auf ästhetisch ansprechende Weise "mit dem Licht als physikalischem Phänomen und gleichzeitig mit dem Licht als Grundelement dessen, was Kino und was Kunst ist." 2004 war das Festival schon einmal mit einem Film – "Touch the Sound" – von Riedelsheimer gestartet.

Nachdem das Publikum 2023 mit "White Angel – Das Ende von Marinka" von Arndt Ginzel direkt mit Eindrücken von der ukrainischen Front konfrontiert worden war, mag die Wahl eines Filmes, der keinen der aktuellen Krisenherde berührt, in diesem Jahr verwundern. Es habe sich kein passender Film mit entsprechendem Aktualitätsbezug gefunden, erläutert Terhechte. Vor allem der Krieg in Israel sei noch zu frisch, und die ausgewogene dokumentarische Perspektive darauf brauche noch Zeit.

Filme, die zeigen, was es zu bewahren gilt

"Ich glaube, dass ein Film, der sich mit Kunst beschäftigt, auch politisch ist", ergänzt der Festivalleiter. "Tracing Light“ sei insofern auch repräsentativ für den gesamten Festivaljahrgang, als sich viele Filme mit der Frage beschäftigten, was wir in dieser Welt überhaupt zu bewahren haben. Ein Beispiel dafür ist auch "Flowers of Ukraine" von Adeline Borets, der parallel für das Leipziger Publikum am Bahnhof (Osthalle) gezeigt wird. Eine alte Frau verteidigt mit Verve ihren Garten, ein kleines Paradies inmitten der großen Stadt Kiew. Zunächst gegen Investoren und dann gegen das Verschwinden im Krieg.

Ich glaube, dass ein Film, der sich mit Kunst beschäftigt, auch politisch ist. Christoph Terhechte, Festivalleiter DOK Leipzig

Insgesamt seien viele Filme mehr implizit als explizit politisch, so Terhechte, auch mit Blick auf den Nahen Osten. Um Verständigung geht es etwa im Schweizer Film "There was nothing here before". Der Regisseur Yvann Yagchi sucht als Sohn palästinensischer Einwanderer seinen jüdischen Kindheitsfreund wieder auf, der inzwischen in einer Siedlung im Westjordanland lebt. Auch der kanadisch-französische Beitrag "I Shall not Hate" von Tal Barda streckt die Hand zum Dialog aus.

DOK Leipzig setzt sich kritisch mit eigener Geschichte auseinander

Was der künstlerische Dokumentarfilm kann und soll, gerade in politisch aufgeladenen Zeiten, darüber wird auch in diesem Jahr wieder gesprochen, etwa in einem Panel mit dem Titel "Auf den zweiten Blick", am Mittwoch im Zeitgeschichtlichen Forum. Doch bereits die Eröffnungsveranstaltung regt mit einem historischen Vergleich dazu an, sich mit der Frage zu beschäftigen. Bei den Recherchen zur diesjährigen Retrospektive wurde ein Tondokument von vor 50 Jahren wiederentdeckt.

Dabei handelt es sich um die Rede, die der damals sehr verehrte Regisseur und Ehrengast Santiago Alvarez 1974 in Leipzig zur Eröffnung einer kubanischen Retrospektive hielt. Mit Nachdruck bricht er eine Lanze für den künstlerischen Dokumentarfilm: "Der Dokumentarfilm hat seinen eigenen Wert, wie auch der Spielfilm seinen Wert hat", ruft er auf Spanisch in den Raum – die Stimme der Übersetzerin ist mit zu hören. Der Applaus, der folgt, wäre ihm für diese Aussage heute wohl genau so gewiss. Doch dann weist er dem künstlerischen Dokumentarfilm auch eine eindeutige Aufgabe zu: Er soll ein Instrument in den Händen der Revolution sein.

Der Dokumentarfilm hat seinen eigenen Wert. Der kubanische Regisseur Santiago Alvarez in Leipzig 1974

50 Jahre später ist Alvarez' Rede noch einmal zu hören, für DOK Leipzig ein willkommener Anlass, sich wieder einmal kritisch mit der eigenen Festivalgeschichte zu befassen. Die Retrospektive "Dritte Wege in der zweigeteilten Welt" versammelt künstlerische Zwischenpositionen und "Unterwanderungen" im Kalten Krieg. Das sei eine "wilde Mischung" aus Filmen, die in Leipzig wirklich gelaufen sind oder auch aus politischen Gründen abgelehnt wurden, so Kuratorin Sylvia Görke, die aber, "wenn man sie im Kontext betrachtet, ein bisschen schillern", weil sie gar nicht so leicht einzuordnen seien.

Neue Ausstellungsorte in Leipzig für "DOK Neuland"

Auf eine strukturelle Neuausrichtung kann das Leipziger Publikum in diesem Jahr bei der Reihe "DOK Neuland" gespannt sein, die jedes Jahr wegweisende XR-Projekte (Extended-Reality) versammelt. In den vergangenen Jahren wurden die Arbeiten und Installationen im Keller des Museums der bildenden Künste gezeigt. Dieses Jahr kommen weitere Orte im öffentlichen Raum hinzu. Unter anderem wird die historische Wartehalle im Bahnhof mit einbezogen, aber auch die Cinématheque Leipzig ist dabei.

Es ginge darum, den Zugang zu diesem kostenlosen Programmangebot so niedrigschwellig und transparent wie möglich zu gestalten, so Christoph Terhechte. Es gäbe aber auch einen inhaltlichen Bezug. Unter dem Titel "Fluxusopolis" geht es bei DOK Neuland in diesem Jahr um die Kraft des Wandels.

Über 20 Jahre Arbeit an einem Animationsfilm

Auch der Internationale Wettbewerb Animationsfilm wird weiter ausgebaut, zumindest mit Blick auf die langen Formate. Neben den kurzen sind in diesem Jahr fünf lange Animationsfilme zu sehen. Eine Weltpremiere, die lange auf sich warten ließ, ist die von "Memory Hotel". Vor 24 Jahren begann der aus Görlitz stammende Regisseur Heinrich Sabl die Arbeit an seinem Puppentrickfilm. Für den Animationsfilm braucht es eben einen langen Atem.

