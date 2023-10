Am Sonntag beginnt das DOK Leipzig, das Internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Bis zum 15. Oktober werden 225 Filme aus 60 Ländern gezeigt. Anders als üblich beginnt das Festival in diesem Jahr nicht wie üblich an einem Montag, weil am 9. Oktober in Leipzig das Lichtfest zur Erinnerung an die Friedliche Revolution stattfindet. Hier dockt das Filmfestival thematisch an und zeigt eine Retrospektive mit 22 Lang- und Kurzfilmen unter dem Titel "Film und Protest – Volksaufstände im Kalten Krieg".