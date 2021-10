Filmfestival DOK Leipzig hofft auf Gäste aus aller Welt

Die Dokfilmwoche in Leipzig soll in diesem Jahr wieder die Leipziger Kinos beleben und Filmemacher aus aller Welt in die Messestadt locken. Rund 170 Filme aus 44 Ländern präsentiert das Internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. 37 Produktionen feiern in Leipzig ihre Weltpremiere. Vom 25. bis 31. Oktober sollen neun verschiedenen Spielstätten ein Fenster zur Welt öffnen. Darüber hinaus soll im Anschluss wieder eine Auswahl der Filme online zur Verfügung stehen. Im vergangenen Jahr musste das Festival pandemiebedingt auf internationale Besucher verzichten.