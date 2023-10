Internationaler Wettbewerb Animationsfilm

Die Goldenen Taube Langfilm geht 2023 an den Chinesischen Direktor Xu Jingwei für "No Changes Have Taken In Our Life".

"Ein mutiger und herausfordernder Film, so spezifisch wie universal, so kritisch wie witzig, der das unbequeme Thema Eintönigkeit und Mangel an Perspektive angeht", so die Jury.

Der Film dreht sich um die Erzählung eines Musiker, der nach seinem Hochschulabschluss vergeblich versucht, Arbeit zu finden. Bildrechte: DOK Leipzig 2023 / No Changes Have Taken In Our Life, Xu Jingwei

Die Goldene Taube Kurzfilm geht 2023 an die polnische Regisseurin Barbara Rupik für "Such Miracles Do Happen".

In der Jurybegründung heißt es: "Der Film nutzt auf herausragende Weise eine Art flüssiger Stop-Motion-Animationstechnik, die gleichzeitig unersetzbar und mit seinem Thema tief verbunden ist."

In "Such Miracles Do Happen" wird eine religiöse Statue lebendig und vereint sich mit einem Mädchen ohne Knochen. Bildrechte: DOK Leipzig 2023 / Such Miracles Do Happen, Barbara Rupik

Deutscher Wettbewerb Dokumentarfilm

Die Goldenen Taube Langfilm geht 2023 an den Film "Einhundertvier" von Jonathan Schörnig.

"Das Filmteam und die Besatzung des Rettungsschiffes führen uns klar vor Augen, was das tägliche Wegschauen bedeutet. Sie zeigen aber auch, dass Hilfe möglich und nötig ist", heißt es in der Begründung der Jury.

Mit insgesamt vier Preisen ist der Film "Einhundertvier" von Jonathan Schörnig der Film mit den meisten Auszeichnungen bei dem DOK Leipzig 2023.

Der Film ist die Echtzeitdokumentation einer Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Bildrechte: DOK Leipzig 2023/Jonathan Schörnig

Die Goldene Taube Kurzfilm geht 2023 an Franzis Kabisch für "getty abortions".

"Der Film findet eine überzeugende zeitgenössische Form der Auseinandersetzung mit einem alten und zugleich wieder höchst aktuellen Thema", so die Jury

Der Film ist ein Desktop-Video-Essay, der untersucht, wie Medien das Thema Abtreibung illustrieren. Bildrechte: DOK Leipzig 2023/Franzis Kabisch

Die Goldene Taube in dieser Kategorie geht 2023 an Asmae El Moudir aus Marokko für ihren Dokumentarfilm "The Mother of All Lies".

In der Jurybegründung heißt es: "Mit viel Eifer und Liebe zum Detail entsteht ein überraschendes Werk, das die Grenzen zwischen Fantasie und Realität auflöst."

In diesem Film baut die Filmemacherin ihr Wohnviertel in Casablanca als kunstvolle Miniatur nach und stößt dabei auf ein Trauma der marokkanischen Geschichte. Bildrechte: DOK Leipzig 2023/Asmae El Moudir

Der DEFA-Förderpreis geht an Julia Charakter für "Die Kinder aus Korntal". Der MDR-Filmpreis geht an den osteuropäischen Film "The Last Relic" von Marianna Kaat. Der Filmpreis Leipziger Ring geht an Jonathan Schörnig für "Einhundertvier" und Nantenaina Lova für "Where Zebus speak French". Der Preis der interreligiösen Jury geht an Sarah Mallégol für "Kumva – Which Comes from Silence". Der Dokumentarfilmpreis des Goethe-Instituts geht an "Einhundertvier" von Jonathan Schörnig. Der ver.di-Preis für Solidarität, Menschlichkeit und Fairness geht ebenfalls an "Einhundertvier" von Jonathan Schörnig. Der mephisto 97.6 Preis geht an den Film "Compound Eyes of Tropical" von Zhang Xu Zhan. Der Preis der internationalen Filmkritik geht an die Produktion "Universe Department Store" von Taewoong Won. Und schließlich geht der Preis Gedanken-Aufschluss an Nele Dehnenkamp für "For the Time Being".

Weitere Informationen zum internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm finden Sie auf der Website des DOK 2023.