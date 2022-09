Die Ansiedlung sei ein großer Erfolg für den Industrie- und Innovationsstandort Sachsen, sagte Michael Kretschmer bei seinem Besuch in Böhlen: "Chemisches Recycling ist eine Schlüsseltechnologie auf dem Weg zu einer ressourcenschonenden und klimaneutralen Kreislaufwirtschaft." Mit der Anlage leisteten Dow und Mura einen wertvollen Beitrag für eine nachhaltige Welt. Sachsens Ministerpräsident, Michael Kretschmer (CDU), sieht in der Neuansiedlung einen großen Erfolg für den Industriestandort Sachsen (Archivfoto). Bildrechte: dpa

Die Präsidentin von Dow Deutschland, Katja Wodjereck, spricht von einem sehr großen Investment für die Nachhaltigkeit, aber auch für die Region Sachsen: "Es ist ein wichtiger Schritt, um den Kunststoff-Kreislauf zu schließen und das Thema Plastikmüll anzugehen." Die Präsidentin von Dow Deutschland, Katja Wodjereck, hebt die hervorragende Infrastruktur am Standort Böhlen hervor. Doch nicht nur deswegen hat sich das Unternehmen für die Neuansiedlung an diesem Ort entschieden. Bildrechte: Dow Chemical

Warum sich der global agierende Kunststoff-Hersteller weiter in Sachsen engagiert, begründet Katja Wodjereck nicht nur mit der bald 30-jährigen Geschichte des Standorts in Böhlen: "Wir haben ein ganz großes Vertrauen in die Region. Wir haben hier eine hervorragende infrastrukturelle Struktur und Nähe zu Produktionsstandorten." Zudem könnte nachhaltiger Strom aus der Region helfen, die CO2-Emissionen zu senken.

In der künftigen Anlage soll Kunststoff chemisch wiederverwertet werden. Dieses Vorgehen ist Dow und Mura zufolge eine wichtige Ergänzung zum mechanischen Recycling, so Firmen-Präsidentin Wodjereck: "Wir sehen Plastikmüll als wertvollen Rohstoff, den wir auch genauso behandeln wollen." Neben der Anlage in Böhlen plant Dow bis 2030 weitere Anlagen in den USA und in Europa zu bauen, in denen einmal 300.000 Tonnen Kunststoffmüll verarbeitet werden soll.

Wie der Betrieb der neuen Anlage funktioniert, erklärt Oliver Borek, der bei Mura Technology für die Leitung und Koordinierung der Produktentwicklung verantwortlich ist. Kunststoffabfälle würden in der Anlage aufbereitet und dabei verunreinigende Stoffe herausgefiltert. "Mit Wasser wird dabei der Kunststoff gekocht. Dieser Prozess zersetzt die Kunststoffformen zurück in ihre Ursprungformen und schließlich in ein synthetisches Rohöl", erklärt Borek das Verfahren. In Böhlen betreibt Dow Chemical bereits ein Werk. Die neue Anlage für das Kunststoffrecycling soll auf dem gleichen Industriegelände entstehen (Archivfoto). Bildrechte: Dow Chemical