Tierschutz Kita-Kinder helfen alleinerziehendem Storchen-Papa in Großbardau

Hauptinhalt

In Großbardau bei Grimma herrscht große Aufregung. Ein Paar hat sich getrennt und damit für Stoff in Krimi-Qualität gesorgt. Mutter Storch ist abgehauen und hat zuvor zwei ihrer drei Küken aus dem gemeinsamen Nest gestoßen. In Trauer zurückgeblieben ist Vater Storch, der sich im Angesicht zahlreicher Feinde nicht wagt, sein Junges zur Nahrungssuche zu verlassen. Die KInder der Kita Parthenzwerge wollen nun helfen.