Am 26. Mai erblickte am Uniklinikum Leipzig das 1.044. Kind des Jahres das Licht der Welt. Damit liegen die Geburtenzahlen leicht über denen des Vorjahreszeitraums.



Prof. Holger Stepan, Direktor der Geburtsmedizin am UKL, führt das nicht auf die Pandemie zurück. Die aktuelle Abweichung von 50 Geburten im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020 sei üblich. Dennoch sei der „Trend“ von gleichbleibenden Geburtenzahlen der letzten zwei Jahre abgebrochen. Es sei erfreulich, dass der im Dezember eingerichtete hebammengeführte Kreißsaal in Leipzig sehr gut angenommen werde, so Stephan.