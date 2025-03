In der Leipziger Drogenszene läuft seit der Nacht eine Großrazzia der Polizei. Wie das Landeskriminalamt MDR SACHSEN sagte, stehen drei Verdächtige im Alter von 32, 45 und 66 Jahren aus Algerien, dem Irak und dem Libanon im Fokus.

Es würden zehn Wohnungen und Geschäftsräume an der Eisenbahnstraße östlich der Innenstadt durchsucht. Der Bereich war zeitweise abgesperrt. Augenzeugen berichteten von vermummten Polizisten. Laut LKA soll der Einsatz in Leipzig bis in die Vormittagsstunden dauern.