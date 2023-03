Die Polizei hat am Mittwochabend ein Wohnhaus in Leipzig-Connewitz durchsucht. Zum Hintergrund des Einsatzes wollte das Landeskriminalamt (LKA) in Dresden zunächst keine Angaben machen. Das LKA bestätigte lediglich "Einsatzmaßnahmen in einem laufenden Verfahren". Am Donnerstag wolle man Näheres bekannt geben, hieß es.