Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Polizei in Leipzig und Umgebung mehrere Wohnungen durchsucht. Polizeisprecherin Josephin Sader sagte MDR SACHSEN, es habe nach Beschlüssen des Amtgerichts Einsätze an 18 Standorten in der Messestadt, in Taucha und Markranstädt gegeben.