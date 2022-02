Theologe Friedrich Magirius neuer Ehrenbürger von Leipzig

Friedrich Magirius wurde 1930 in Dresden geboren und studierte in Berlin und Greifswald Theologie. 1982 wurde Magirius Pfarrer an der Leipziger Nikolaikirche. In dieser Funktion habe er auch zum friedlichen Verlauf der Montagsgebete und der Ereignisse im Herbst 1989 beigetragen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Als Moderator des Runden Tisches und Stadtpräsident von Leipzig (1990 bis 1994) habe er zudem die demokratischen Strukturen in der Stadtgesellschaft mitgestaltet. Laut Stadt wird zudem sein ein Engagement in der jüdisch-christlichen Arbeitsgemeinschaft "sehr geschätzt".

Ehrenbürger unter sich: Fiedrich Magirius (rechts) begrüßt den ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Dr. Hinrich Grube (links), am 6. Juni 1990 in Leipzig. Grube wurde 1999 zum Ehrenbürger von Leipzig ernannt. Bildrechte: dpa