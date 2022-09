Ausstellung Ehrenplatz für den Sport im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig

Viele Schenkende wünschen sich laut Museumschef Aiko Wulff einen Ehrenplatz für ihr Objekt in der Ausstellung. 28 Exponate wurden nun ausgesucht und zu einer Studioschau zusammengestellt. "In der Ausstellung kommen Menschen zu Wort, die von ihrer Schenkung an das Museum erzählen, wie es dazu kam und was sie sich davon erhoffen", sagte Wulff MDR SACHSEN.



Unter anderem erfährt man die Geschichte hinter eines Konvoluts von den Olympischen Winterspielen 1964. "Olympiateilnehmer Günter Meinel hatte seine Stücke von 1964 bei der ZDF-Sendung Bares für Rares 2021 verkauft. Ein Leipziger Unternehmer hat die Sendung damals gesehen, die Stücke des Sportlers vom SC Dynamo Klingenthal dem Antiquitätenhändler abgekauft und unserem Museum geschenkt", erzählt Wulff.