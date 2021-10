Gesellschaftliches Engagement Ehrung mit Annen-Medaille: Die gute Seele von Markkleeberg

Hauptinhalt

Seit 1995 wird in Sachsen die Annen-Medaille für gesellschaftliches Engagement verliehen. Diesmal hat Sozialministerin Petra Köpping in Dresden 21 Menschen geehrt – darunter Ursula Altmann aus Markkleeberg. Die engagiert sich auf vielfältige Art und Weise in ihrem Wohnort.