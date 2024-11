In Leipzig ist in zwei Kirchen eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag bis Sonntag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Kirche im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld ein, teilte die Polizei Leipzig mit. Demnach brachen sie insgesamt sechs Türen auf und stahlen aus einer Spendenkasse Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich sowie mehrere Schlüssel zu weiteren Kirchengebäuden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.