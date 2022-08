Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des versuchten schweren Bandendiebstahls und bitten um Mithilfe. Sie fragt, ob jemand am Wochenende Wverdächtige Personen in der Hohlbeinstraße in Verbindung mit dem gestohlenen VW Passat gemacht hat? von Interesse ist auch, ob am jemand am Sonntag die beschriebenen Tatverdächtigen in oder rings um die Mädlerpassage geshene hat. Hinweise dazu an die Polizei unter Telefon: 0341-966 4 66 66.