In Polen ist möglicherweise Diebesgut von dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Leipzig Anfang vergangener Woche gefunden worden. Wie die Leipziger Polizei am Freitag mitteilte, haben polnische Kollegen im Internet ein Video veröffentlicht, das sie beim Sicherstellen von mutmaßlich gestohlenen Gegenständen zeigt. Das dabei gezeigte Diebesgut könne aus dem Einbruch in Leipzig stammen. Laut Polizei wurden in Polen auch mehrere Personen festgenommen. Es sei aber noch nicht klar, ob sie an der Tat beteiligt gewesen seien.