Am späten Montagabend sind Unbekannte in Leipzig in den Kassenbereich des Mendelssohn-Hauses eingedrungen. Das bestätigte die Museumsleiterin Cornelia Thierbach auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, dass es sich bei der vom Einbruch betroffenen Einrichtung um das Museum in der Goldschmidtstraße handelt.