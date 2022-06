Stadtrat Leipzig beschließt Standort für Freiheits- und Einheits-Denkmal

Hauptinhalt

Vor 14 Jahren hatte der Bundestag beschlossen, dass ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig entstehen soll. Doch der erste Anlauf dazu scheiterte 2014. Was 2008 beschlossen wurde, soll nun endlich Wirklichkeit werden. Also: Was lange währt, wird endlich gut?