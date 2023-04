Auf der A9 bei Leipzig ist die Polizei am Montagabend und in der Nacht im Großeinsatz gewesen. Wie ein Polizeisprecher dem MDR sagte, hatte ein Mann in Brandenburg einen Unfall verursacht und war anschließend geflüchtet. Zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Großkugel auf der A9 in Richtung München wurde er gestoppt.