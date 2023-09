Der Flughafen Leipzig/Halle soll erheblich ausgebaut werden. Die Mitteldeutsche Flughafen AG will dafür 500 Millionen Euro investieren. Unter anderem soll die Zahl der Stellplätze für Frachtflugzeuge deutlich steigen.

Platzhirsch am Flughafen Leipzig/Halle ist DHL - und damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region und Arbeitgeber. (Symbolbild)

Platzhirsch am Flughafen Leipzig/Halle ist DHL - und damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region und Arbeitgeber. (Symbolbild) Bildrechte: Telenewsnetwork

Leipzig/Halle ist der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland nach Frankfurt und in Europa die Nummer 4. Für die Frachtmaschinen gibt es eine Nachtflugerlaubnis. Anwohnende beklagen sich seit Jahren über Lärmbelästigung rund um die Uhr. Für Schlagzeilen hatten zudem Pannen von Frachtjumbos gesorgt, von denen zwei in Leipzig/Halle gestartet waren und umkehren mussten. Um ein zulässiges Landegewicht zu erreichen, mussten sie über Mitteldeutschland Kerosin ablassen.