In der chinesischen Metropole Harbin findet jedes Jahr das größte Eisskulpturenfestival der Welt statt. Tausende Arbeiter erschaffen in drei Wochen eine künstliche Eiswelt aus Gebäuden, Figuren und mythischen Kreaturen. Bis zu 50 Meter hohe Türme werden aus einzelnen Eisblöcken oder -ziegeln aufgeschichtet. Auch in Pegau im Landkreis Leipzig wird an diesem Wochenende mit dem vergänglichen Material gearbeitet. Allerdings nicht mit so vielen Arbeitern und nicht in dem Ausmaß wie in China. Eisig schön ist es aber trotzdem.