Gleisanzeigen, Signalanlagen und eine Bahnhofsuhr weisen den Weg zum ehemaligen Bahnbetriebswerk Engelsdorf. Die Wendeltreppe in den Keller führt vorbei an Metallschildern und Modellbahnen, Rangierlampen und Andreaskreuzen in eine längst vergangene Zeit. Damals lag der Kilometerpreis in der ersten Klasse noch bei 11,6 Pfennig.

In dem ehemaligen Heizraum des BW Engelsdorf entstand 1998 die Traditions- und Begegnungsstätte der Eisenbahner. Der ehemalige Bürgermeister von Engelsdorf hatte angeregt, einen Ort der Erinnerung an das Werk zu schaffen. Andreas Schließauf füllte ihn 23 Jahre mit Liebe und Leidenschaft. Dabei glaubte anfangs kaum jemand daran, dass die "Traditions- und Begegnungsstätte der Eisenbahner" lange existieren würde, erinnert sich der Betreiber. "Viele haben uns gesagt: 'Ihr habt aber Mut, hier an dieser Stelle so etwas auf die Beine zu stellen.' Das ehemalige Bahnbetriebswerk liegt ja jenseits von jeder großen Straße in einem Gewerbegebiet und es sind kaum Leute unterwegs."