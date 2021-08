Nach Auseinandersetzungen in der Eisenbahnstraße in Leipzig vom frühen Freitagmorgen wurde ein Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, waren zunächst zwei 22 Jahre und 36 Jahre alte Verdächtige vorläufig festgenommen worden. Der 22-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leipzig später wieder entlassen.