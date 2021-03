Der Brutbestand der Eisvögel in der Region Leipzig wächst. Dies geht aus dem Eisvogel-Monitoring 2020 hervor, das die Stadt Leipzig in Auftrag gegeben hat. Allein am Floßgraben wurden im vergangenen Jahr sieben erfolgreichen Bruten beobachtet. Damit war der Bestand erstmals seit dem Jahr 2017 wieder sehr hoch.

Ehrenamtliche Beobachter

Insgesamt gebe es 77 besetzte Brutreviere im Stadtgebiet, dem Auwald und der näheren Umgebung. Vor allem an der oberen Weißen Elster, sowie im südlichen Auwald wurden viele Vögel beobachtet. Wie in jedem Jahr untersuchten zahlreiche Freiwillige den Brutstatus, das Brutverhalten und den Bruterfolg der Eisvögel. "Ehrenamtliche Helfer haben im vergangenen Jahr viele nistende Eisvogelpaare an Gewässern erfasst", bestätigt Jens Kipping vom Büro BioCart bei der Präsentation des ökologischen Gutachtens am Montag.

Mindestens sieben Bruten

Am Floßgraben fanden Anfang März bis Mitte September 2020 im Rahmen des Monitorings insgesamt 48 Begehungen statt, zudem Ende Mai zwei Ganztagesbeobachtungen. Insgesamt konnten demnach vier Brutreviere des Eisvogels am Floßgraben festgestellt werden, aus denen sieben Bruten erfolgreich ausflogen. Eines der Brutpaare brütete gleich dreimal hintereinander, so Kipping. Die Anzahl der Jungvögel pro Brut lag immer zwischen sechs und sieben Jungvögeln. Dies sei normal.

Rückgang erwartet nach kaltem Winter

Der Gesamtbestand habe sich nach dem Tief der Jahre 2018 und 2019 erholt. "Wir haben in Leipzig derzeit den höchsten Brutbestand des Eisvogels in den Jahren seit der Wende", sagt Kipping. Allerdings zeichne sich ab, dass 2021 eher ein schlechtes Eisvogel-Jahr werde. Das lag vor allem an dem langen, kalten Winter. Sind die Eisdecken geschlossenen, erschwert das die Nahrungsbeschaffung für den Eisvogel. Dadurch gingen die Bestände zurück.

Die gute Entwicklung darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Eisvogel weiterhin gefährdet ist. Der Bestand ist weiterhin sehr dünn. Jens Kipping BioCart

Allgemeinverfügung zeigt Wirkung

Zum Schutz des Eisvogels ist das Befahren des Floßgrabens mit Wasserfahrzeugen vom 1. März bis 30. September nur eingeschränkt möglich. Außerdem ist das Betreten und Befahren der Ufer und das Freilaufenlassen von Hunden verboten. Die Allgemeinverfügung werde durch das Ordnungsamt und die Wasserschutzpolizei regelmäßig kontrolliert, teilte die Stadt mit. Aufgrund der Corona-Pandemie waren im vergangenen Jahr viele Menschen mit privaten Booten unterwegs, es gab grundsätzlich mehr Spaziergänger und einen höheren Freizeitbetrieb am Floßgraben, was das Brutverhalten der Vögel beeinflusst.

Die positiven Ergebnisse des Monitorings zeigen, dass die zeitliche Regulierung des Bootsverkehrs auf dem Floßgraben weiterhin sinnvoll und richtig ist. Störungsfreie Ruhezeiten für den Eisvogel gewährleisten die Nutzung des sensiblen Gewässers durch Wassersportler. Heiko Rosenthal Umweltbürgermeister Leipzig

Eisvogel passt sich an

Das jährliche Monitoring am Floßgraben gibt es seit 2013. Neben den Brutaktivitäten wird dokumentiert, ob und inwieweit der Eisvogel durch Boote, Spaziergänger, Radfahrer, Hunde in Ufernähe gestört wurde und wie sich dies auf sein Verhalten auswirkt. Das Monitoring bestätigte, dass die Eisvögel grundsätzlich empfindlich reagieren, sich jedoch mit fortschreitender Brutsaison mit dem Bootsverkehr arrangieren.