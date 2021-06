Der im vergangenen Jahr in Leipzig geborene Elefantenbulle Kiran ist tot. Wie der Leipziger Zoo am Freitag mitteilte, fanden die Pfleger das Tier am Morgen umringt von der Herde im Stall. Das fast 500 Kilogramm schwere Jungtier habe bereits vor drei Tagen Symptome von Appetitlosigkeit und Erschöpfung gezeigt und sei seitdem von Tierärzten überwacht worden.