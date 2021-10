Nach ihrer nächtlichen Reise ist Elefantenkuh Saida am frühen Mittwochmorgen in ihrem neuen Zuhause im Zoo Karlsruhe angekommen. Das 48 Jahre alte Tier reiste in einem Container per Tieflader aus dem Leipziger Zoo in die Altersresidenz für Asiatische Elefanten. Die Fahrt sei ohne Probleme verlaufen, teilte der Zoo Karlsruhe mit.