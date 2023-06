Tierische Taufe Zoo Leipzig feiert 145. Geburtstag und tauft jüngstes Elefantenkind

Bei den Elefanten im Zoo Leipzig läuft es in letzter Zeit wie am Schnürchen. Oder wie am Rüsselchen. Erst gab es jahrelang nur Tragik um die Elefanten-Geburten, jetzt tapst ein Jungtier nach dem nächsten durchs Gehege. Am Freitag feierten hunderte Fans und Zoo die dritte Taufe innerhalb von sechs Monaten. Zum feierlichen Anlass gab es ein fruchtiges Buffet für die Rüsseltiere.