In Leipzig sind zwei Kindertagesstätten mit dem Titel "Elysée-Kita" ausgezeichnet worden. Die Deutsch-französische integrative Kindertagesstätte und die Kita "Sonnenwinkel" erhielten die Auszeichnung am Mittwoch von Kultusminister Christian Piwarz und Philippe Guilbert, Bildungsattaché der französischen Botschaft in Berlin, übergeben.

Erstmals in Sachsen

Die beiden Einrichtungen sind damit die ersten zertifizierten deutsch-französischen Kitas in Sachsen. Sie fördern durch ihre Angebote das Interesse an der französischen Sprache und Kultur, hieß es in einer Begründung des Kultusministeriums. Neben der Landessprache wird in den Einrichtungen auch französisch gesprochen. Bei der Übergabe der Auszeichnung: Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (links), Bildungsattache der französischen Botschaft in Berlin Philippe Guilbert (Mitte) und Kita-Leiterin Kathleen Perschewski. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Deutsch-Französische Freundschaft früh fördern

"Der Titel ist eine Auszeichnung für das Engagement der Kita", sagt Philippe Guilbert. Mit dem Angebot könne der Nachwuchs auf die deutsch-französische Freundschaft aufmerksam gemacht werden. "Die guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die der Motor von Europa sind, können so weiter gefördert werden", so Guilbert weiter.

"Mitglied einer großen Gemeinschaft"

Kita-Leiterin Kathleen Perschewski freut sich über die Auszeichnung. "Ich bin stolz auf die Auszeichnung und darauf, dass wir jetzt Mitglied in dieser großen Gemeinschaft sind", sagt die MDR SACHSEN. In Deutschland sind derzeit 164 Einrichtungen zertifiziert, in Frankreich 96.

Die Teilnahme der Leipziger Kinder an den französischen Angeboten ist freiwillig. Die Meisten machen auch mit: Von 189 Kindern sind derzeit 101 Jungen und Mädchen im deutsch-französischen Bereich der Kita, erklärt Perschewski. "Ab dem zweiten Geburtstag können sie an den Angeboten teilnehmen", ergänzt sie. 50 Prozent dieser Kinder hätten einen französischsprachigen Hintergrund, kommen aus Familien, in denen französisch gesprochen wird. Die andere Hälfte habe schlichtweg Interesse an der Sprache und der Kultur des Nachbarlandes. Was schmeckt besser – Crêpe oder Eierkuchen? In dieser Kita wird dieser Frage schon früh nachgegangen. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Keine Verständigungsprobleme