Nein. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Flaschen oder Tetrapacks mitgenommen werden. Auch das Mitbringen von Gläsern, Bechern, Krügen, Dosen oder sonstigen Behältnissen ist nicht erlaubt. Getränke und Essen sind in der Fanzone vorhanden. Ein Bier oder Radler kostet sechs Euro, ein alkoholfreies Getränk wie Wasser oder Cola fünf Euro, eine Bratwurst 4,50 Euro.

In Leipzig wurden speziell zur UEFA-EURO-2024 zusätzliche Trinkbrunnen installiert, unter anderem Leipzigs erster mobiler Trinkbrunnen. Das Wasser werde vom Gesundheitsamt streng kontrolliert und so von sehr guter Qualität, so die Stadt. Ein Brunnen befindet sich auf der Fanmeile, ein zweiter steht vor dem Vapiano-Restaurant am Rand des Augustusplatzes.

Das Mitführen von Rucksäcken und Taschen ist bis zu einer Größe von circa 20 x 30 x 15 Zentimeter (DIN A4) erlaubt. Größere Gepäckstücke dürfen nicht mit auf den Augustusplatz gebracht werden, sondern müssen zu einem Gepäck-Container vor Ort gebracht werden. Hier sind die Kapazitäten begrenzt, und es kann zu langen Wartezeiten kommen, sagt die Stadt Leipzig. Die Veranstalter empfehlen das Nutzen der Schließfächer am Hauptbahnhof. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Das Public Viewing auf dem Augustusplatz wurde barrierearm geplant. Die gesamte Fläche ist ebenerdig, Hürden und Stolperfallen werden so gut wie möglich - beispielsweise durch Kabelbrücken - vermieden. Vor der großen Leinwand gibt es ein Podest für Menschen im Rollstuhl und ihre Begleitungen. Über die UEFA-Event-App wird eine Audiodeskription aller 51 EM-Spiele angeboten.

Am Einlass auf dem Augustusplatz gibt es generelle Sicherheitskontrollen. Der Platz wird überwacht.

Es gibt eine "36-Stunden-Fahrkarte": Fans mit einem Ticket für ein Spiel der EURO 2024 können von 6 Uhr morgens am Tag des Spiels bis 18 Uhr am Folgetag das gesamte Nahverkehrsangebot des Mitteldeutschen Verkehrsbundes kostenfrei nutzen. Dazu gehören alle Straßenbahnen, Busse und S-Bahnen in Leipzig. Wichtig: Das Ticket zum Spiel fungiert nicht als Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel! Zum Abrufen der Fahrkarte wird der kostenlose Fan-Pass in der EURO-2024-App benötigt. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Zusätzlich zum fanspezifischen Infopunkt "Fans Welcome & Info" auf dem Augustusplatz gibt es touristische Infopoints am Flughafen und im Hauptbahnhof.

Es gibt einen "Lost & Found"-Stand in der Nähe des Info-Stands.

Auch auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, fünf Gehminuten entfernt, gibt es Public Viewing. Hier können noch einmal 14.000 Zuschauer mit dabei sein. Das gilt aber nur für die drei letzten Partien in Leipzig. Für das Spiel am 18. Juni Portugal - Tschechien diente der Platz als Treffpunkt zum Fanmarsch der portugiesischen Fans.

Am Freitag dürfte die Stimmung ihren Höhepunkt erreichen. 40.000 Niederländer werden vor ihrer Partie am Abend gegen Frankreich zum Fanmarsch ab dem Richard-Wagner-Platz an den Höfen am Brühl erwartet. Schon beim Spiel am Sonntag in Hamburg bot sich ein imposantes Bild. Bereits 2006 war Leipzig als Spielort der Holländer in Orange getaucht. Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Marks

Freitag, 21. Juni, 21 Uhr, EM-Spiel in Leipzig: Niederlande - Frankreich

Sonntag, 23. Juni, 21 Uhr: Deutschland - Schweiz (in Frankfurt) Bühnenprogramm: MDR SACHSEN – Das Sachsenradio, zu Gast: Profi-Schiedsrichter Richard Hempel

Ab 19 Uhr: Konzert Spider Murphy Gang

Montag, 24. Juni, 21 Uhr, EM-Spiel in Leipzig: Italien - Kroatien Ab 19:20 Uhr: DJ Matthias Tanzmann

Samstag, 29. Juni, 18Uhr: Mögliches deutsches Achtelfinale, als Gruppenzweiter. Gegen den Zweiten der Gruppe B (mit Spanien, Italien, Kroatien, Albanien) Bühnenprogramm: MDR SACHSEN – Das Sachsenradio

Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Samstag, 29. Juni, 21 Uhr: Mögliches deutsches Achtelfinale, als Gruppenerster. Gegen den Zweiten der Gruppe C (mit England, Dänemark, Serbien, Slowenien) 16 Uhr: Konzert LaBrassBanda