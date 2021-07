Katharina Funke an ihrem Arbeitsplatz im Büro der Sächsischen Aufbank in Leipzig.

Katharina Funke an ihrem Arbeitsplatz im Büro der Sächsischen Aufbank in Leipzig. Bildrechte: SAB

Normalerweise hat für Katharina Funke der Arbeitstag in den vergangenen Wochen um 8 Uhr begonnen, wenn die Kinder in der Schule waren und sie - manchmal ungeschminkt - zu Hause ihren PC startete. Doch am Donnerstag lief ihr Arbeitstag anders ab. Nach dem Ende der gesetzlichen Homeofficepflicht wurde sie von ihrem Arbeitgeber zurück ins Büro gerufen. "Ich hab mich so gefreut, die Kollegen zu sehen. Wir haben uns alle begrüßt und erzählt", sagt die Sekretärin im Rechnungswesen bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB).

Es klingt vielleicht seltsam, aber ich war heute so froh, nicht auch noch kochen zu müssen, sondern einfach in die Kantine zu gehen und mir aus drei Menüs Nudeln mit Pesto aussuchen zu können.

Von den 1.100 Mitarbeitenden der SAB arbeitete seit Beginn der dritten Corona-Welle etwa 50 Prozent des Personal zu Hause, so wie Katharina Funke. "Das ist aktuell auch noch so. Ab nächster Woche wird es mehr Präsenz in unseren Büros geben", kündigt der Abteilungsleiter Organisation, Alexander Schmidt, an. Die Quote solle maximal auf 75 Prozent der Mitarbeitenden in den Büros steigen. Das sei vertretbar, um auf die Pandemie-Erfordernisse zu reagieren.