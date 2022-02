Das private Spielzeugmuseum in Schkeuditz schließt. Besitzer Winfried Gaulitz gibt aus Altersgründen auf. Der 87-Jährige will seine über Jahrzehnte gesammelten Schätze versteigern lassen. Denn einen Nachfolger für die Sammlung, die er ohne Fördergelder für Besucher noch einmal in der Woche mittwochs geöffnet hat, gibt es nicht.