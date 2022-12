Vor allem Senioren sitzen an der Zingster Straße in Leipzig seit in kalten Wohnungen.

Der Energieversorger sieht das Abschalten als letztes Mittel, um an fälliges Geld zu kommen.

Die Mieter hätten eher selbst aktiv werden sollen, sagt Sprecher des Energieversorgers.

Wolfgang Kiesling sitzt in seiner Stube und friert. Greift er an die Rohre seiner voll aufgedrehten Heizung, so fasst er an kaltes Metall. Auch das Wasser aus den Leitungen ist kalt, sagt der Rentner.

So ist es am Dienstagabend sämtlichen Mietern des Wohnblocks an der Zingster Straße in Leipzig-Grünau gegangen. Den Grund erfuhr Mieterin Brigitte Richter von einer Nachbarin: "Ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Da hing ein Zettel von einer Nachbarin vor der Tür, sie informierte mich, dass die Wohnungen heute kalt bleiben", erzählt die Leipzigerin. So war es dann auch, gegen 22 Uhr am Montagabend wurden die Heizungen im Haus kühler, es lief kein Warmwasser mehr aus den Leitungen. Die Mieter sind empört.

Die Leipziger Stadtwerke versorgen auch die Zingster Straße in Leipzig mit Wärme. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Energieversorger sieht Maßnahme als letzte Möglichkeit

Frank Viereckl bestätigt das. Er ist Pressesprecher der LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, die für die Energieversorgung des Hauses zuständig ist. Der Unternehmenssprecher erklärt, dass der Energieversorger seit April 2022 kein Geld mehr vom Vermieter bekommen habe. Der Vermieter der betroffenen Wohnblocks in der Zingster Straße ist die Immobilienfirma Alpha Real Mannheim in Baden-Württemberg.

Insgesamt nehme der Energieversorger solche Sperrungen der Heizung und des Warmwassers sehr selten vor. "Das ist wirklich unser letztes Mittel", betont Viereckl.

Frank Viereckl ist Sprecher der LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Bildrechte: Leipziger Gruppe

Wurden die Mieter vorab informiert?

Mieter eines der betroffenen Häuser sagen, sie seien nicht rechtzeitig über das Abschalten informiert worden. Vor einigen Tagen habe zwar, sagt Mieter Wolfgang Kiesling, ein Aushang im Haus gehangen, dabei sei es aber nur um eine technische Wartung gegangen und die sei schon erledigt. Weder er, noch seine Nachbarn im Haus hätten vorab einen Brief oder einen Aushang gesehen, sagt er.

Dem widerspricht Frank Viereckl vom Energieversorger. "Die Mieter wurden lange vorher informiert." Am 10. November hätten alle betroffenen Mieter einen Brief von der Leipziger Gruppe bekommen, in dem die Mieter auf die unterlassenen Zahlungen ihres Vermieters in Mannheim hingewiesen worden seien. "Gleichzeitig haben wir auch Aushänge dazu in allen Hausaufgängen gemacht", so der Unternehmenssprecher.