Der Landkreis Leipzig will neue Wege gehen, um die Bürgerinnen und Bürger für erneuerbare Energien zu begeistern. Wie der Klimaschutzmanager der Region, Falko Haak, im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte, soll im Mai eine Energiegenossenschaft die Arbeit aufnehmen. Dies sei ein Weg, die Menschen stärker an den Prozessen zu beteiligen - also indem sie daran mitverdienen.