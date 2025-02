Wie die Stadt Leipzig heute mitteilte, endet der Vertrag von Enrico Lübbe als Intendant des Schauspiels Leipzig fristgemäß zum 31. Juli 2027 und wird nicht verlängert. Lübbe steht dem Schauspiel Leipzig seit 2013 vor. Für die Neubesetzung will die Stadt in den kommenden Wochen eine Auswahlkommission einberufen. Für die neue Intendanz soll über die Sommerpause 2025 eine Ausschreibung veröffentlicht werden, die Wahl im Stadtrat soll dann im zweiten Quartal 2026 erfolgen.

Stadt lobt erfolgreiche Zeit als Intendant

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke äußerte sich positiv über Lübbes Wirkzeit: "Herr Lübbe hinterlässt ein exzellent aufgestelltes Haus und kann zurecht auf eine dann 14 Jahre andauernde, sehr erfolgreiche Zeit als Intendant des Schauspiel Leipzig zurückblicken."

Lübbe dankt seinem Team

Lübbe selbst dankte in der Mitteilung der Stadt seinem "herausragenden Team" und sagte, er freue sich auf die kommenden zwei Jahre, in denen man noch zahlreiche Projekte plane. Auch sei er sehr glücklich, dass das Schauspiel über Jahre sowohl in Leipzig als auch überregional eine enorme Anerkennung erfahren hätte.

MDR KULTUR-Theaterredakteur Stefan Petraschewsky verweist darauf, dass Lübbe vor allem ein junges, studentisches Publikum in das Haus geholt habe. Ebenso habe er die "Diskothek" als kleine Spielstätte erfolgreich profiliert und zudem mit der "Residenz" auf dem Leipziger Spinnereigelände auch ein Haus für die freie Szene mit nationaler Ausstrahlungskraft geschaffen. Sein Abgang sei ein guter Zeitpunkt, so Petraschewsky.

Ensemble soll Nachbesetzung mitprägen

Für das Auswahlverfahren zur Nachbesetzung der Intendanz plant die Stadt unter anderem einen Workshop, bei dem Ensemblevertreter und Mitarbeitende aus der Belegschaft des Schauspiels eingebunden werden sollen. Dabei solle sich über eine gemeinsame Perspektive und die strategischen Leitlinien des Schauspiels verständigt werden, so die Stadt.

Als Kind Alfons Zitterbacke gespielt

Der 1975 in Schwerin geborene Lübbe sammelte schon als Schüler Erfahrungen als Schauspieler, 1986 spielte er die Titelrolle in der sechsteiligen DDR-Kinderfernsehserie "Alfons Zitterbacke". In den 1990ern studierte Lübbe in Leipzig Kommunikations-, Medien- und Theaterwissenschaft und begann 1998 als Regieassistent am Schauspiel Leipzig. Dort gab er ein Jahr später sein Debüt als Regisseur und war von 2000 bis 2004 Hausregisseur unter dem damaligen Intendanten Wolfgang Engel.

Ab 2005 war Lübbe zwei Jahre lang Hausregisseur am Theater Halle und arbeitete danach als freier Regisseur unter anderem in Köln, Magdeburg, Stuttgart und Nürnberg. Von 2008 bis 2013 leitete er als Schauspieldirektor die Städtischen Theater in Chemnitz. Mit Beginn der Spielzeit 2013/2014 wechselte Lübbe als Intendant ans Schauspiel Leipzig.

