In Leipzig verlieren 160 Kundendienst-Mitarbeiter des Versandhändlers Otto ihre Jobs. Das bestätigte Unternehmenssprecher Ingo Bertram MDR SACHSEN. Das Call-Center werde zum 31. August geschlossen, hieß es. Darüber seien die Mitarbeiter in dieser Woche informiert worden.

Insgesamt schließt das Unternehmen deutschlandweit acht Standorte seines Kundendienstes. Nicht betroffen davon sind die 80 Mitarbeiter in Dresden.



Als Gründe für die Schließung nennt Otto den verschärften Wettbewerb, die anhaltend schwache Konjunktur in Deutschland und die veränderte Kontaktaufnahme seitens der Kunden: der telefonische Kontakt verliere an Bedeutung.