Die Max-Reimann-Straße in Deutzen bleibt eine Lindenallee. Das hat der zuständige Gemeinderat Neukieritzsch jüngst entschieden. Keine der 62 Linden soll gefällt werden. Die Entscheidung war notwendig, um ein Bauprojekt des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land voran zu bringen. Dieser soll in der Straße die alten Abwasserleitungen gegen neue austauschen. Dabei waren dem Bauträger die Bäume gewissermaßen ein Dorn im Auge. Die Linden stehen über den alten Abwasserrohren und müssten daher weg, so die Argumentation.