Die marode Brücke über den Agra-Park war am vergangenen Freitag von Fachleuten untersucht worden, an vier Stellen wurden die sogenannten Hüllrohre der Spannstähle geöffnet. Seit dem Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden werden eine Reihe baugleicher Brücken näher untersucht. Vorsichtshalber ist eine Elbbrücke in Bad Schandau bereits gesperrt worden, nachdem Rostwasser ausgetreten war.