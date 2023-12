Gerichtsentscheid Entzug des Waffenscheins bei Rechtsextremen in Leipzig rechtens

Nach den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes würden bei dem Treffen in Budapest regelmäßig rechtsextremistische Redner und Musikbands auftreten, die Teilnehmer trügen teilweise SS- und Wehrmachtsuniformen. An der Organisation der Veranstaltung wirke das in Deutschland verbotene rechtsextreme Netzwerk "Blood and Honour" mit.