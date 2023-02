Deutsches Rotes Kreuz Hilfsflug für Erdbebenopfer in Syrien startet vom Flughafen Leipzig/Halle

Am Montagabend schickt das Deutsche Rote Kreuz vom Flughafen Leipzig/Halle aus einen ersten Hilfsflieger nach Damaskus. So sollen Medikamente zu den Menschen in der vom Erdbeben betroffenen Region an der Grenze zur Türkei kommen.