Elster-Saale-Kanal Reparaturen am Damm in Schkeuditz fast beendet

Hauptinhalt

Am Freitag rutschte ein Teil des Damms am Elster-Saale-Kanal bei Schkeuditz ab. Durch die starken Regenfälle war ein zehn Meter breiter Teil der Grasnarbe und des Bodens abgetragen worden. Die Reparaturen am Damm sind mittlerweile fast beendet. Mehrere Tonnen Kies wurden dafür beschafft.