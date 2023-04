Ermittlungen Nach Brand in Leipziger Lagerhalle - Suche nach Ursache gestartet

Hauptinhalt

Nach gut acht Stunden hatte die Feuerwehr in Leipzig am Montagabend ein Feuer in einer Lagerhalle im Norden der Stadt unter Kontrolle gebracht. Der Löscheinsatz dauerte aber noch bis Dienstagfrüh. Nun soll ein Brandermittler klären, warum das Feuer ausgebrochen ist. Bei dem Brand entstand ein Millionenschaden.