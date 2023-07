Nach einem Feldbrand am Donnerstag im Leipziger Westen hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Wie die Polizei mitteilte, griffen die Flammen auch auf eine Gartenanlage über. 16 Lauben brannten den Angaben zufolge komplett ab. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Höhe des Sachschadens sei noch unbekannt.

Die Rauchsäule des Feuers war weithin sichtbar. Über die Warn-App Nina war die Bevölkerung im Umkreis des Brandes aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und gegebenenfalls Ventilatoren und Klimaanlagen auszuschalten. Gegen Mitternacht konnte der Brand laut Polizei gelöscht werden. Die Feuerwehr habe in der Nacht den Brandort kontrolliert, Glutnester seien nicht mehr entdeckt worden, hieß es. Das Feuer war am Donnerstag in den Nachmittagsstunden ausgebrochen.