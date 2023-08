In einer Unterkunft für Geflüchtete in Brandis bei Leipzig hat es am vergangenen Donnerstag eine Sprengstoffexplosion gegeben. Nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) besteht der Verdacht, dass Unbekannte einen angezündeten Böller durch ein geöffnetes Fenster in die Unterkunft geworfen haben. Bei dem Vorfall ist niemand verletzt worden, wie das LKA am Dienstag mitteilte.