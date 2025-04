Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Leipzig haben sieben Personen ermittelt, denen bandenmäßiger Betrug vorgeworfen wird. Zwei von ihnen sollen sich als Polizisten ausgegeben und so versucht haben, an Bargeld und Wertsachen zu kommen.

In Leipzig gaben sie an, Einbrecher seien unterwegs und die Bewohner sollten deshalb Bargeld bei der Polizei in Verwahrung geben. Eine 62-Jährige informierte die echte Polizei, die bei einer geplanten Geldübergabe einen 23 Jahre alten Betrüger festnehmen konnte.