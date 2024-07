An das Gebäude einer Oberschule in Leipzig-Meusdorf haben Unbekannte Hakenkreuze und verschiedene Sprüche gesprüht. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitteilte, brachten die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh mit blauer und goldener Farbe etwa ein Dutzend verfassungsfeindliche Symbole sowie verschiedene Schriftzüge mit unklarem Inhalt an. Betroffen waren mehrere Eingangstüren, ein Fenster und verschiedene Außenwände - eine Gesamtfläche von etwa sechs Quadratmeter.