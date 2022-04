Die Polizeidirektion Leipzig ermittelt nach den Demonstrationen am Sonnabend in der Stadt gegen einen Kollegen aus Thüringen. Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN am Sonntag sagte, soll der Beamte einen Protestierenden mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt haben. Ein im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichtes Video zeigt den Vorfall in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs. Darin sind auch Kennnummer, Zugehörigkeit und Funktion des Polizisten gut zu erkennen. Nach der Sichtung des Videos seien erste Ermittlungen wegen des Verdachts einer Straftat eingeleitet worden, erklärte die Polizeisprecherin. Dabei würden auch die Umstände untersucht, die möglicherweise zu der Handlung geführt hätten und nicht auf dem Video zu sehen seien.